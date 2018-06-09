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Эксперты назвали лидеров среди водонепроницаемых чехлов для телефона

Сегодня, 10:12

Производители смартфонов часто указывают, что их изделия – водонепроницаемые, но уже после первого раза, когда вы случайно уроните телефон на отдыхе в бассейн, вы поймёте, что это далеко не так. Эксперты собрали лучшие чехлы от ведущих мировых производителей, чтобы сохранить ваш телефон в целости и сохранности при попадании в воду.

Модели компании Mpow подходят для телефонов с диагональю до 6 дюймов, но вы можете попробовать использовать его и для устройств больших размеров, но уже на свой страх и риск. Чехлы этой фирмы приобрели популярность благодаря тому, что продаются оптом, что отлично подходит для компаний на активном отдыхе.

На втором месте разместился чехол CaliCase. Производитель даёт пожизненную гарантию товар и заявляет, что у чехла есть две степени защиты, что оправдывает высокую цену. В линейке так же представлены светящиеся чехлы, которые проще обнаружить в темноте.

Лидером среди производителей стала марка Joto, чехлы которой не отличаются особым дизайном, но зато отлично выполняют свою основную функцию – защиту от влаги. Интересным отличием Joto является то, что он прозрачен с двух сторон.

Эксперты рекомендуют не полагаться целиком и полностью на водонепроницаемый чехол, а аккуратнее относиться к телефонам у воды, ведь чехлы могут повредиться, а владельцы даже не заметят этого. Следует напомнить, что сканер отпечатка пальцев не работает через чехол, и пользователям придётся искать другие способы, чтобы разблокировать телефон.

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