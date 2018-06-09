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В Сети появились фотографии двух новых iPhone от Apple

Сегодня, 01:30

Эксперты говорят, что Apple в этом году выпустит два новых смартфона, которые внешне очень походят на прошлую версию. Два гаджета от Apple будут иметь достаточно большие экраны в 6,1 и 6,5 дюймов.

Инсайдеры распространили цветные фотографии двух телефонов известной корпорации. Два следующих смартфона почти никак не будут отличаться от юбилейной версии, который был представлен в прошлом году. Пока что технические характеристики новых девайсов создатели не распространяют. Стартовая цена второй версии телефона ожидается от 1,2 тысячи долларов. iPhone с 6,1-дюймовым экраном будет по цене равняться iPhone Х.

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