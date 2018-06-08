Эксперты рассказали о новых сложностях разработки искусственного интеллекта

Сегодня, 15:31

На технологической конференции Innovfest Unbound в Сингапуре эксперты обсудили проблемы искусственного интеллекта. Специалисты указали, что для разработчиков может оказаться сложнее всего.

Эксперты отметили, что создать программу с искусственным интеллектом относительно не сложно. Трудности могут возникнуть с коммерциализацией проекта, как сообщает VistaNews. Хорошо продаются только те программы, которые решают очень важные задачи. Кроме того, могут возникнуть сложности с получением доступа к высококачественным данным, необходимым для обучения ИИ. Превращение программ в успешный бизнес – это настоящий вызов для разработчиков.

Дело в увеличении конкуренции – в создание искусственного интеллекта вовлечено множество корпораций и разных научных сообществ. Компьютерные коды для разработки достаточно доступные, потому придумать программу легко. Однако это не гарантирует, что тот же код не использует и другая команда специалистов. По мнению Дрю Переса из компании Adatos, применение ИИ сейчас и вовсе, по сути, излишнее, преимуществ от него минимум, потому не все готовы вкладывать в такое деньги.