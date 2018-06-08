VistaNews.ru


Эксперты рассказали о новых сложностях разработки искусственного интеллекта

Сегодня, 15:31

На технологической конференции Innovfest Unbound в Сингапуре эксперты обсудили проблемы искусственного интеллекта. Специалисты указали, что для разработчиков может оказаться сложнее всего.

Эксперты отметили, что создать программу с искусственным интеллектом относительно не сложно. Трудности могут возникнуть с коммерциализацией проекта, как сообщает VistaNews. Хорошо продаются только те программы, которые решают очень важные задачи. Кроме того, могут возникнуть сложности с получением доступа к высококачественным данным, необходимым для обучения ИИ. Превращение программ в успешный бизнес – это настоящий вызов для разработчиков.

Дело в увеличении конкуренции – в создание искусственного интеллекта вовлечено множество корпораций и разных научных сообществ. Компьютерные коды для разработки достаточно доступные, потому придумать программу легко. Однако это не гарантирует, что тот же код не использует и другая команда специалистов. По мнению Дрю Переса из компании Adatos, применение ИИ сейчас и вовсе, по сути, излишнее, преимуществ от него минимум, потому не все готовы вкладывать в такое деньги.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ученые: Нейросеть не может идентифицировать темнокожего человека

Ученые признали проблему на пути создания искусственного интеллекта

Sony представила робота-щенка с искусственным интеллектом

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты.

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся доказательством...

Ирландцу удалось запечатлеть лох-несское чудовище

Оуэн О’Фадаган утверждает, что ему, фанату Несси, несказанно повезло, так как у него есть...

Онкологи объяснили сильный рост количества больных раком

В рамках исследовательской программы Global Burden of Disease Study врачи констатировали...

Cамое популярное в социальных сетях