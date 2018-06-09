В России стартовали продажи смартфона Nokia 3.1 за 10 тысяч

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Бюджетный восьмиядерный смартфон с металлическим корпусом имеет батарею 3000 мАч. Ожидается, что этот девайс будет самым продаваемым смартфоном Nokia.

Продажи в России начались вчера, а сама презентация смартфона прошла 30 мая в Москве. Новинка пришла на замену прошлому Nokia 3. Аппарат имеет 5,2 дюймовый экран с разрешением в 1440 на 720 МП. Телефон достаточно прочный, с металлической рамкой, которая позволит конструкции не разбиться при падении. Есть возможность вставлять дополнительную карту памяти, а сам телефон имеет 2 ГБ оперативной памяти.

Nokia 3.1 обладает камерами на 8 и 13 МП, а также приложением, которое позволит оплачивать покупки без наличного расчета. Стартовая цена в России 10.000 рублей и выше. Телефон выпустили в черном, белом и синем цветах.