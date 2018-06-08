Самый тонкий ноутбук в мире Swift 7 от Acer появился в России

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Компания спустя сотни неудачных попыток смогла создать уникальный гаджет. Презентация новинки состоялась на CES 2018. Среди особенностей: толщина 8,98 мм, 14-дюймовый экран, новый процессор i7 (старый Swift 7 был ограничен i5), встроенный датчик отпечатков пальцев и даже возможность подключения 4G LTE.

Самый тонкий ноутбук в мире – Swift 7от Acer теперь в России. Об этом рассказали эксперты рынка продаж новинок в Москве. Сообщается, что компания-разработчик достигла уникальных успехов в создании ноутбука нового поколения.

Среди особенностей комплектации новинки: толщина 8,98 мм, 14-дюймовый экран, новый процессор i7 (старый Swift 7 был ограничен i5), встроенный датчик отпечатков пальцев и даже возможность подключения 4G LTE. Измеряя всего 8,98 мм, Acer удалось убрать дополнительный миллиметр по сравнению с оригинальной моделью.

Кроме того, клик-клавиатура Swift 7 показала результат в использовании и стала удивительно удобной.