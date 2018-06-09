Xiaomi представила «умный» вентилятор Mijia DC, которым можно управлять со смартфона

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Презентовав флагманы Xiaomi Mi 8 и Mi 8 SE, китайский техногигант продолжил удивлять клиентов Smart-вентилятором Mijia DC. Соединившись с охлаждающим устройством через смартфон, можно оперативно справиться с жарой.

«Умный» вентилятор Mijia DC разрабатывала компания Smartmi – «дочка» Xiaomi. Среди многочисленных преимуществ уникальной техники выделяются минималистичный дизайн, эффективная семилопастная конструкция, элегантный белый цвет и особая подставка, оберегающая технику от нелепых падений. Ко всему прочему, Mijia DC – первый в мире вентилятор, которым можно управлять со смартфона.

«Умное» охлаждающее устройство выполнено из высокопрочного ABS-пластика, не желтеющего под воздействием времени и окружающих факторов. Среди функций Mijia DC отмечается таймер, мощность потока воздуха, угол поворота вентилятора и плавная регулировка оборотов.

Xiaomi представила один из самых тихих вентиляторов, не раздражающих пользователей шумом. Если устройство имеет приставку Smart, значит, в нем почти наверняка есть функция голосового управления. Сейчас Mijia DC слушается «умной» колонки, а уже в ближайшее время вентилятор совместят с Google Assistant, позволив разговаривать с устройством множеству мировых юзеров, включая россиян.

Уже завтра стартуют продажи «умного» вентилятора от Xiaomi. Стартовая цена - $55.

Ранее китайский техногигант презентовал проектор Mijia Projector, который «гораздо лучше любого телевизора». За 625$ можно наблюдать Full HD-изображение с разрешением 1920х1080 пикселей.