В Apple Watch обнаружена критическая ошибка с выпадающим экраном

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На Apple был подан в суд групповой иск из-за брака в смарт-часах Apple Watch. В моделях Series 0, Series 1, Series 2 и Series 3 экран трескается и выпадает в первые часы пользования.

Пользователи «умных» часов были неприятно удивлены, когда в их устройстве была обнаружена критическая ошибка, приводящая к выпадению экрана. Сначала он трескался, а потом выпадал. При этом владельцы использовали гаджет корректно, и их действия к таким результатам привести не могли. С такой проблемой столкнулись обладатели всех моделей, однако производитель отказывается чинить поломку по гарантии, поскольку считает это небрежностью пользователя. Кроме того, компания продолжает выпускать дефектные Apple Watch, скрывая поломку. В связи с этим на Apple был подан групповой иск в суд на 5 миллионов долларов.

Напомним, что Apple признает наличие некоторых поломок в своих часах. Среди них выпадающая задняя крышка и вздутая батарея. Починить устройства по гарантии можно в течение трех лет.