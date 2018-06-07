"Почта Банк" показал работу биометрической идентификации граждан

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Демонстрацию провели на Международном финансовом конгрессе. Тестировали новшество в имитированном офисе «Почта Банк».

Сегодня компания «Ростелеком», Центральный Банк Российской Федерации и «Почта Банк» показали работу биометрической идентификации граждан. В тестировании ноу-хау решила принять участие девушка, которой предложили расположиться в кресле в имитированном офисе компании «Почта Банк». Операционист, который сидел напротив, включил веб-камеру и попросил девушку произнести комбинацию цифр, которая появилась перед ней на экране компьютера. Это было сделано для того, чтобы система «познакомилась» с пользователем, запомнив изображение и голос. В результате таких несложных махинаций появилась учетная запись. Если же клиент уже зарегистрирован на портале государственных услуг, то ему необходим только СНИЛС.

Испытуемая поделилась своими впечатлениями от тестирования системы, заявив, что всегда имела предубеждения касаемо биометрии. Они окончательно не развеялись, так как, отдавая биометрические данные, у девушки создается впечатление, будто она отдает часть себя. Девушка также добавила, что было «прикольно», что система ее распознала.

Центральный Банк отметил, что данная система разрабатывалась на протяжении нескольких лет, а первым к ней подключился «Почта Банк». На данный момент к системе подключилось около двадцати финансовых учреждений. «Ростелеком», в свою очередь, отметил, что вероятность ошибки или сбоев составляет десять в минус седьмой степени.

Отметим, биометрические технологии активно используются в всем мире. Такая инновация позволит открывать счета и пользоваться услугами любого банка, находясь в любой точке земного шара. В ходе "Прямой линии" президент Владимир Путин особо подчеркнул, России нужно стремиться к тому, чтобы возглавить поезд технологического прогресса в мире.