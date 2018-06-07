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Несмотря на то, что официальный анонс устройства состоится только через пять месяцев, в сети уже появились фото нового смартфона. Также стали известны некоторые его характеристики.

В сети появились снимки нового смартфона Google Pixel 3 XL, благодаря которым можно увидеть, как будет выглядеть новый телефон. Ранее говорилось, что экран смартфона будет иметь вырез для двойной фронтальной камеры. Информация подтвердилась, на дисплее действительно выделена область с двумя камерами. Что касается основной, то здесь ничего нового, она так же размещена на задней панели. Кроме того, на заднем корпусе виднеется сканер отпечатков пальцев. Сам корпус изготовлен из металла, но в его верхней части есть стеклянная вставка.

Из выложенных снимков удалось выяснить и технические характеристики. Google Pixel 3 XL имеет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. Смартфон будет работать на основе ОС Android P.