В США обокравшие Amazon на 1 млн долларов мошенники получили тюремный срок

Сегодня, 20:09

Три мошенника получили реальный тюремный срок за махинации в интернет-магазине, воспользовавшись щадящей политикой Amazon.

Пара из Индианы Эрин и Лия Финан придумали схему, которая позволила им обокрасть Amazon на более чем 1 млн долларов. Пара покупала на сайте планшеты и камеры GoPro. Позднее она запрашивала возврат товара, но гаджеты так ни разу и не вернула. Следует оговориться, что политика Amazon разрешает не возвращать товар, пока ему не поступит замена.

После этого Эрин и Лия Финан продавали технику третьему лицу, Даниэлю Глюмаку, по цене ниже рыночной, а он уже перепродавал её неизвестному предприятию в Нью-Йорке. На этой неделе суд назначил наказание в виде тюремного заключения всем преступникам: Эрин и Лия Финан 71 и 68 месяц соответственно, а Даниэлю Глюмаку 24 месяца тюрьмы. Кроме того, преступникам нужно будет выплатить Amazon 1 218 504 долларов. «Запомните это дело. Вас поймают. И вы отправитесь в тюрьму», - такими словами подытожил дело о мошенничестве на Amazon прокурор Джош Минклер.