«МегаФон» представил решение «Цифровая управляющая компания» («ЦУК»)

Сегодня, 05:45

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2018» компания презентовала инновацию в виде единого сервиса для клиентов, который позволяет онлайн управлять вопросами ЖКХ для граждан РФ и компаний, обслуживающих дома.

«Цифровая управляющая компания» («ЦУК») - это единая онлайн-платформа по управлению процессами, связанными с ЖКХ, для бизнеса и жильцов. Пилотный проект испытали посетители конференции. Пользователи Сети позитивно оценили новые возможности оплаты по счетам за коммунальные услуги.

Преимущественно пользоваться интересным приложением можно после предварительной регистрации на сервисе. Участникам конференции понравилась система и эксперты оценили новинку от «Мегафон». После апробации новинку планируют сделать постояннодействующей платформой.