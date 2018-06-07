Эксперты назвали способ блокировки системы распознавания лица на гаджетах

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Система распознавания лица на смартфонах не всеми специалистами воспринимается, как благо. Некоторые считают, что она используется, как своеобразный «надзор», потому важно её иногда блокировать. Один из способов такого разработали в Университете Торонто.

Эксперты отметили, что сама система распознавания лица пока не настолько совершенна. Потому на ряде гаджетов её можно обмануть – с применением искусственного интеллекта. По словам профессора Университета Торонто Пархама Аараби, суть в наложении одной нейронной сети на другую, как сообщает VistaNews.

Из-за этого хуже получается регулировать, например, форму глаз при распознавании. Получаются мелкие неточности, однако их уже хватит, чтобы обмануть систему. Эксперты протестировали свой метод на 600 добровольцах при различном освещении. В итоге, количество лиц, которых система всё-таки идентифицировала, составило не больше 5 % от общего числа.