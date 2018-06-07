Специалисты назвали характеристики ультратонкой батареи Ample

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Специалисты рассказали о преимуществах ультратонкой портативной батареи Ample. Как сообщается, это не просто пауэр банк, а новая система организации проводов и процесса зарядки.

Первое, чем отличается батарея Ample - это встроенный кабель. Он был разработан таким образом, чтобы не заламываться и при этом занимать минимум места. Поскольку есть два внешних USB-порта, А и С, то доступна зарядка сразу двух гаджетов. К батарее можно докупить 6 кабелей, которые подойдут к абсолютно любому устройству.

Отличительной чертой аккумулятора Ample стала возможность использовать его как зарядный блок. При зарядке самого внешнего аккумулятора, к нему параллельно подключается другое устройство. Мощность такой батареи составит 5,000 мАч, со скоростью зарядки до 2,4A.

Цена устройства - 48$, в комплект входит два кабеля. Остальные можно докупить за 11$.