Сегодня, 16:40

Небольшая организация Shift заявила, что американская компания украла их иконку для новой функции в iPhone, а именно Siri Shortcuts. Представители требуют от «яблочников» или же отказаться от картинки, или же заплатить 200 тысяч долларов для проведения ребрендинга.

Корпорацию Apple обвиняют в краже логотипа у стартапа Shift. В компании заявили, что изображение для Shortcuts, речь идёт о новой функции в iOS 12, с помощью которой можно создать пользовательские команды для Siri, было украдено из их продукта.

Представители Shift заявляют, что для них удивительно, что крупная корпорация Apple, которая сильно ориентирована на дизайн, крадёт логотипы. В компании отметили, что они требуют отказа от логотипа корпорацией, или же сумму в 200 тысяч долларов, чтобы провести ребрендинг.

Сами же представители Apple на данное заявление ещё не отреагировали.