Смартфон Moto Z3 Play оценили в 500 долларов

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Создатели смартфона оснастили его всеми последними разработками.

Его стоимость оценена в 500 долларов. Разработчики компании Motorola постоянно занимаются усовершенствованием своих гаджетов. Данный бренд уже давно продается на территории России и пользуется незначительным спросом у пользователей, поэтому руководство компании и старается выпустить модель, которая заинтересует потребителя.

Так, вчера, 6 июня, состоялась презентация нового смартфона компании - Moto Z3 Play, стоимость которого оценена в 500 долларов. Сообщается, что модель оснащена полноразмерным экраном 18:9 и специальной модульной конструкцией, которая поддерживает расширение Moto Mods. Разработчики заверили, что людям которые решатся приобрести новую модель, не нужно будет покупать данный модуль, так как Moto Z3 Play будет совместим и с уже выпущеным приложением.

Смартфон имеет 6-дюймовый Super AMOLED-экраном с разрешением 2160 на 1080 пикселей (FHD+) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, а также 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 636 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Официальные продажи этого телефона начнутся на территории США уже через несколько дней, а купить сам телефон можно за 31 000 рублей ($499). Появится ли он в продаже в России – неизвестно, однако такая вероятность существует.