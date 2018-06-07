Инженеры объяснили, почему роботы должны быть похожи на людей

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Инженеры из Килского университета в Британии изучили, подобием чего лучше создавать роботов. По словам ведущего автора Адама Стэнтона, максимально в этом плане подходит человеческий образ, как сообщает VladTime. Анализ представили в научном издании The Conversation.

Разработчики ранее часто создавали роботов, делая их строение, как у животных. Это дало возможность машине получить максимальную работоспособность, эстетику движения и эффективность. Эволюция доказала, что такое тело действительно полезно. Однако инженеры из Килского университета заявили, что лучше всё-таки роботам походить на человека.

В основном, это из-за психологического аспекта. Людям привычнее видеть рядом с собой таких, как они, в повседневности. Кроме того, создание человекоподобных машин позволит лучше разобраться и в человеческих проблемах – на роботах можно будет проводить особые испытания.