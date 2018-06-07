Чехол SWORD для iPhone 8 способен обезопасить мир от оружия и взрывчаток

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Современный аксессуар, кроме основной задачи, выполняет опцию определения наличия опасности у других людей. Система нейросети встроена в гаджет и позволяет благодаря 18 датчикам, которые работают на разных частотах, «сканировать» окружающих людей. Новинка может получить запрет на продажи из-за вмешательства в приватность окружающих.

Эксперты оценили новинку от SWORD. Уникальный чехол для iPhone 8 способен обезопасить мир от оружия и взрывчаток. В этом уверяют покупателей производители. С одной стороны гаджет помогает уличить нарушителей и провести соответствующие меры, а с другой стороны миллионы людей потеряют свое право на приватность.

Производители его нарушают при сканировании права прохожих до 12 метров. Royal Holdings заявила, что использует искусственный интеллект и технологии машинного обучения для улучшения базы данных. Несмотря на высокую цену в 1250 долларов за один аксессуар, компания получила более 8 000 предзаказов.