Microsoft установила на дне моря дата-центр

Сегодня, 10:36

Данное мероприятие прошло в рамках ранее запланированного эксперимента.

Подводный дата-центр, состоящий из 12 стоек с 864 серверами, установила на дне моря компания Microsoft. Оборудование было погружено в воды близ побережья Шотландии. Данное мероприятие проводится в рамках эксперимента. Целью его станет изучение влияния морской воды на охлаждение оборудования. Специалисты Microsoft продолжат следить за поведением дата-центра на протяжении пяти лет. Питание к нему провели через силовой подводный кабель, а также возобновляемые источники энергии. В ближайшее время к нему также проведут интернет. О результатах эксперимента компания обещает периодически сообщать общественности.

Ранее мы писали, что Microsoft задействует квантовые технологии для более точной диагностики рака. IT-гигант продолжает осваивать сферу медицины, для чего начал проводить масштабные исследования с привлечением высоких технологий.