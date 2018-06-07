Блогеры поделились впечатлениями от флагмана Xiaomi Mi 8

Сегодня, 10:47

Поклонники бренда Xiaomi ожидали выхода новой модели Xiaomi Mi 8. Блогеры рассказали о первых впечатлениях от пользования данным смартфоном.

Руководство компании по производству мобильных устройств Xiaomi с целью популяризации своей продукции и рекламы новой модели Xiaomi Mi 8 решило рассказать о ее преимуществах. Известно, что данное устройство имеет топовые характеристики, а его «сердцем» является новый производительный чипсет Snapdragon 845.

Также данный аппарат оборудован довольно продвинутой камерой и безрамочным экраном. Для данной модели разработчики создали специальное приложение Mi 8 Explorer Edition. Блогеры уже успели опробовать данный смартфон и поделились своими впечатлениями от флагмана Xiaomi Mi 8. В кадре видно, как данный смартфон включается и запускаются его различные приложения. Данное видео собрало большое количество просмотров, что свидетельствует о высоком интересе к модели.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что первая партия смартфонов Xiaomi Mi 8 была раскуплена всего за 37 секунд.