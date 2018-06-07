LG представила новый безрамочник со стилусом

Сегодня, 08:27

Так как большинство компаний свои флагманы уже представили, то сейчас настало время бюджетников и смартфонов среднего ценового сегмента. Не исключением стала и южнокорейская компания, представившая новое устройство с неплохими характеристиками и за небольшие деньги.

Недавно компания-гигант LG представила новый смартфон LG Q Stylus со стилусом. Безрамочник обладает всеми фишками, которые есть в современных устройствах, это и сканер отпечатка пальцев, поддерживающей жесты, и система пылевлагозащиты по стандарту IP68, а также соответствие военному стандарту прочности MIL-STD 810G. Кроме того, новинка имеет настоящий стилус, хотя пока зачем он нужен, не понятно.

LG Q Stylus обладает дисплеем на 6,2 дюйма с разрешением FullHD+, то есть 2160 на 1080. Основная камера одна на 16 МП, а фронтальная или на 8 или на 5 МП. Сердцем смартфона стал 8-ядерный процессор с частотой 1,5 ГГц и 4 ядрами по 1,8 ГГц. Оперативной памяти всего 3 ГБ, а постоянного хранилища – 32 ГБ. Последнюю можно расширить картой памяти.

Всего будет несколько модификаций LG Q Stylus. Будет версия Plus, базовая версия и упрощённая версия. Они будут отличаться количеством памяти и камерами. Базовая и упрощённая версия получат 13 МП и 5 МП модули.

В июне LG Q Stylus появится в Северной Америке и Азии, а в третьем квартале года смартфон можно будет купить и в остальных странах.