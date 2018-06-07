Представлен новый «супер-геймерский» смартфон Huawei Honor Play

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Всё дело в наличии в новом устройстве технологии графического ускорителя GPU Turbo. По словам производителей, эта функция способна увеличить производительность графического процессора на 60%, а также снизить энергопотребление на 30%. Кроме того, цена не слишком велика и не разочаровывает.

Новый «супер-геймерский» смартфон был представлен официально 6 июня. Говоря о характеристиках стоит отметить, что Huawei Honor Play обладает дисплеем на 6,3 дюйма с разрешением Full HD+, то есть 2340 на 1080 точек. Основной модуль камеры сдвоенный на 16 и 2 мегапикселя. Фронтальная же имеет целых 16 мегапикселей.

Новый смартфон работает на базе фирменного 8-ядерного процессора Huawei Kirin 970. Оперативной памяти будет или 4 гигабайта, или же 6 гигабайт, всё зависит от модификации. Постоянного хранилища данных будет 64 гигабайта, но при желании её можно расширить при помощи карты памяти. Всё железо питается от аккумулятора в целых 3750 мАч, который к тому же фактически увеличивается из-за сниженного энергопотребления.

Говоря о цене, то Huawei Honor Play оценили в 312 долларов, то есть это средний ценовой сегмент. Старшую версию с 6 гигабайтами ОЗУ оценили в 375 долларов. В продажах новый «супер-геймерский» смартфон поступит уже 11 июня.