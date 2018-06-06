Наушники Apple заменили слуховой аппарат

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Беспроводная модель умеет воспринимать и отправлять звуки в режиме реального времени.

В очередной версии операционной системы iOS имеется функция применения беспроводных наушников Apple AirPods как слухового аппарата. Специалисты обнаружили в новой прошивке опцию, с помощью которой потребитель сможет передавать звуки окружающей среды с микрофона мобильного устройства в режиме реального времени. Такая возможность позволяет поднести смартфон к собеседнику и гораздо лучше услышать, о чем он разговаривает. Такая новинка не сможет полноценно заменить настоящий слуховой аппарат, но окажет весомую помощь лицам с ограниченными физическими особенностями.

Новая опция появилась в iOS 12. Полная версия механизма для iPhone выйдет уже осенью.