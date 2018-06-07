Цифровая экономика дает возможность участия в госзаказе вне зависимости от места нахождения

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Цифровизация стала драйвером Московской экономике. Об этом рассказал участникам круглого стола на сессии «Трансформация конкуренции. Антимонопольное регулирование в цифровой экономике» в рамках ПМЭФ – 2018 министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов. Появление таких электронных площадок для предпринимателей как «Инвестиционный портал» и «Портал поставщиков» сделали возможным участие предпринимателей со всей страны, а не только Московского региона, сделав таким образом доступным рынок Москвы.

Владимир Ефимов рассказал, что каждый год в Москву прибывают бизнесмены, девелоперы, промышленники, и благодаря этому включаются классические рыночные механизмы регулирования спроса и предложения. Развитию цифровизации бизнес - процессов взаимодействия с предпринимателями в правительстве Москвы уделяется приоритетное внимание, поскольку цифровизация автоматически увеличивает конкуренцию и дает всплеск инвестиций в столичную экономику.