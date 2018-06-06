Indiegogo наняла коллекторов, «выбивающих» долги с должников

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В прошедшем году вокруг Retro Computers Limited появился самый настоящий скандал. В стартап предприятия было инвестировано больше 625 тысяч долларов. Было обещано создать портативные игровые консоли, которые смоделированы с легендарного оригинального ZX Spectrum.

В итоге на площадке для стартапов Indiegogo ZX Spectrum Vega Plus полностью провалился. Пользователи не увидели ни денег, ни самой ожидаемой консоли.

Учитывая то, что в ZX Spectrum Vega Plus было инвестирована сумма почти в 1 миллион долларов, компания Indiegogo решила не молчать, и наняла коллекторов, «выбивающих» с должников все долги. Скорее всего это обычная группа адвокатов и правозащитников.

Разработчики игровой консоли получили запрос с требованиями возместить всю инвестированную в них сумму денег.

Это уже не первый случай, когда Indiegogo берутся за процесс возврата средств для инвесторов. Оказывается, что подобные случаи происходили неоднократно и ранее.