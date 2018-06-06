Специалисты определили разницу между BlackBerry Key2 и KeyOne

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Пользователям сети известны характеристики нового смартфона. Теперь они в раздумьях о том, чего ожидать на презентации продукта.

7 июня ожидается презентация нового смартфона BlackBerry: BlackBerry Key2. Эван Блесс (Evan Blass) опубликовал в своём твиттере изображение гаджета, а эксперты уже определили разницу между ним и его предыдущей версией – BlackBerry KeyOne.

Новая модель по сравнению со старой должна стоить на 100 долларов дороже. Такая сумма окупается обновлениями: операционная память составляет 6 гигабайт, а внутренняя – 64. Размер дисплея сохранится от KeyOne – 4,5 дюйма в диагонали с разрешением 1620x1080, но мощность процессора будет больше. Если у предыдущей версии – это Snapdragon 625, то Key2 получит Snapdragon 660.

Пользователи твиттера и эксперты иронизируют над возвращением BlackBerry и утечками информации, но остаются надежды, что презентация пройдёт успешно.