Новые колонки Apple будут «умнее» аналогов Amazon и Google

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Презентовав новые колонки, Apple имеет все шансы опередить по этому показателю конкурентов - Amazon и Google. Звуковые динамики техногиганта снабжены новой функцией – Siri Shortcuts.

Ранее известный голосовой помощник Siri получил поддержку в виде новинки Siri Shortcuts. Теперь пользователи могут сами настраивать голосовые команды для приложения: как бытовые, так и деловые. Это значительно облегчит жизнь владельца гаджета. Интеллектуальный помощник, настроенный на выполнение задач голосовой командой или одним нажатием, сделает вовремя подсказку, напомнит о деловой встрече или перерыве на кофе.

Совсем скоро владельцы iPhone, iPad, Apple Watch и HomePod c помощью Siri Shortcuts получат доступ ко всем функциям других приложений в iOS. Как отмечают специалисты, колонки Amazon и Google – пока не конкуренты многофункциональным аналогам Apple.