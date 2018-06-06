Lenovo обещала показать «революцию», но представила очередной клон iPhone X

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Оказывается, что китайская компания, которая переживает и без того не самое лучшее время, показывала уникальные функции только в рекламе и на видео.

Недавно компания Lenovo на мероприятии в Пекине показала свой новый флагман Z5. Девайс ещё не успел поступить в продажу, но уже разочаровал специалистов, блогеров и журналистов. Всё дело в том, что в своих рекламах Lenovo обещала показать настоящую «революцию» в мире смартфонов, но представила очередной клон iPhone X. Сейчас таким устройств очень много, начиная от самого бюджетного сегмента, заканчивая топовыми флагманами. Как заявляют блогеры, Lenovo Z5 был всего лишь обманом и ложью.

Стоит отметить характеристики смартфона. Он обладает дисплеем в 6,2 дюйма с вырезом в верхней части экрана, процессором, название которого хоть и не известно, но скорее всего речь идёт о Qualcomm Snapdragon 845. Памяти всего 64 гигабайта ОЗУ и 128 гигабайт ПЗУ. Основная камера сдвоенная на 16+16 мегапикселей, а аккумулятор на 3 300 мАч. То есть всё очень стандартно, характеристики от конкурентов вообще ничем не отличаются.

Специалистов возмущает, что Lenovo грозилась показать нечто интересное, а получился типичный смартфон. Это и обещание о дисплее, занимающем 95% передней площади, 4 терабайта основной памяти и эксклюзивный режим энергосбережения.

Lenovo Z5 начнут продавать 12 июня. Стоимость будет, как считается, от 13 до 18 тысяч рублей в зависимости от количества ПЗУ. Возможно, что в компании решат поставить более высокий ценник.