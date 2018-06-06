Специалист рассказал, как усилить сигнал сотовой связи своими руками

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Плохой сигнал сотовой связи в доме или квартире отрицательно сказывается как на качестве звонков, так и на работе мобильного интернета. Специалист рассказал о том, как бороться с этой проблемой, не прибегая к дорогостоящим покупкам.

Существует множество различных ретрансляторов и усилителей сигнала, которые продаются в собранном состоянии, однако стоимость подобных устройств остаётся достаточно высокой. В Сети рассказали, как повысить качество связи в доме своими руками.

Изначально будет необходимо узнать, в каком направлении находится вышка связи требуемого сотового оператора. Сделать это несложно, вся основная информация найдётся в интернете. Затем необходимо установить антенну в её направлении и соединить вместе с ретранслятором, приобрести который можно в Сети.

Можно купить только плату, направленную на улучшение работы определённого типа интернет-технологий 3G или 4G, что позволит сократить расходы. Потом необходимо установить небольшую антенну, которая будет распространять сигнал внутри помещения. При этом расстояние между антеннами должно быть более 10 метров, иначе сигнал поступать не будет.