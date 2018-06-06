Сегодня, 15:01

В конце марта текущего года китайская компания представила указанный смартфон. Он стал флагманским, получив топовый 8-ядерный процессор. Кроме того, новинка доказала, что производители из Китая тоже могут делать достойные камеры, которые, конечно же, не сравнимы с камерой iPhone, но вот других конкурентов сильно обгоняют.

Xiaomi Mi Mix 2S - это флагманский смартфон с IPS безрамочным дисплеем на 5,99 дюйма и разрешением FullHD+, то есть 22160 на 1080. Работает он на процессоре Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 630.

Xiaomi Mi Mix 2S бывает в двух модификациях: с 6 гигабайтами ОЗУ и 64 гигабайтами ПЗУ, а также с 8 ГБ ПЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Основная камера имеет сдвоенный модуль на 12 мегапикселей. Стоит отметить её качество работы, которая даёт фору многим смартфонам и может конкурировать с iPhone и Samsung.

Сегодня же в России стартовали продажи нового недорогого Xiaomi Mi Mix 2S. За первую указанную модификацию нужно отдать 35 тысяч рублей, а за вторую – 38 тысяч рублей. Учитывая возможности и характеристики, которыми обладает смартфон, эта цена очень маленькая, при условии, что подобные смартфоны конкурентов могут стоить в два раза дороже.