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Разработчики компании Xiaomi создали телевизор, который оборудован мультиформатным плеером и возможностью выхода в интернет. Российскому потребителю такая техника доступна по цене 8 250 рублей.

Китайская компания Xiaomi занимается производством не только мобильных телефонов, но и телевизионной техники. Так, с целью популяризации телевизоров, руководство компании приняло решение о временном понижении их стоимости.

Сообщается, что данная акция стартовала в воскресенье 3 июня и доступна она для техники, которая реализуется в официальных магазинах компании, где россияне могут купить телевизор Xiaomi Mi TV 4A за 8 250 рублей. Такая низкая стоимость вызвала большой спрос, поэтому всех желающих просят поспешить с покупкой, ведь распродажа будет длиться всего несколько дней. Известно, что акционная модель имеет 32-дюймовый экран с расширением 1366х768 пикселей, а частота обновления составила 60 Гц.

Модель данного телевизора оборудована процессором Mi TV 4A, который использует 64-битный Cortex A53 с четырьмя ядрами и частотой 1500 Гц. Телевизор имеет оперативную память 1Г и флеш-накопителем на 4 Гб. Возможности телевизора позволяют просматривать видео файлы различного формата.

Стоимость такой модели в Китае составила 849 юаней. Также приобрести Xiaomi Mi TV 4A можно и в интернет-магазинах.