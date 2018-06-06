В России Sony Xperia XZ2 подешевел на 25%

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Теперь флагманский смартфон стоит 40 тысяч рублей. Об этом свидетельствует мониторинг цен одним из сервисов компании Mail.Ru.

Если раньше цена Sony Xperia XZ2 в России составляла 60 тысяч рублей, то сейчас она резко упала на 25% и составила 40 тысяч рублей. Конечно же, в первом случае стоимость для российских граждан сильно велика, поэтому все ожидали снижения цены. Такое положение вещей обусловлено множеством факторов, одним из них является то, что со времени презентации Sony Xperia XZ2 прошло уже достаточное количество времени и компания разрабатывает уже новые смартфоны. Однако несмотря на это, указанный аппарат остаётся и будет оставаться актуальным.

Стоит отметить, что Sony Xperia XZ2 работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845, обладает 4 гигабайтами оперативной памяти, 64 гигабайтами постоянной памяти, камерой на 19 мегапикселей с возможностью записи 4K-видео, IPS-дисплеем на 5,7 дюйма, а также уникальным дизайном без острых граней.