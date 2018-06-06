Первую партию Xiaomi Mi 8 на старте продаж в Китае раскупили за 37 секунд

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Вторая партия флагманского смартфона ожидается только 12 июня. Примечательно, что сейчас устройство продаётся только на внутреннем китайском рынке.

Xiaomi Mi 8 был представлен 31 мая, а продавать его начали только 5 июля. Однако смартфон стал настолько популярен, что первую партию устройств на старте продаж в Китае раскупили меньше, чем за минуты. Реализацию закрыли в торговой сети за 37 секунд.

Следующую партию представят 12 июня в 10:00 по местному времени. В данный момент продажи открыты только на китайском рынке.

Xiaomi Mi 8 был представлен 31 мая. Тогда фанатам представили две версии устройства, которые отличаются, конечно же, количеством памяти. Базовая модель смартфона обладает дисплеем в 6,21 дюйма, корпус стандартный для 2018 года, то есть выполненный в стиле iPhone X. Работает Xiaomi Mi 8 на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845.

Стоимость смартфона оценивается в 360 евро. Как сообщают китайские информагентства, в скором времени Xiaomi отправит партию телефонов в Испанию, Францию, Индию и Египет. Позже он появится и в остальных странах.