Новый Xiaomi Redmi 6 покажут 12 июня

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Китайская компания случайно своим постером раскрыла дату, когда мир увидит новую бюджетную новинку с безрамочным экраном, вырезом в верхней части экрана, мощной батареей и сдвоенной камерой.

Незадолго до событий в Шэньчжэне, где Xiaomi представила смартфон Mi8 и фитнесс-браслет Mi Band 3, а также оболочку MIUI 10, устройство под номером M1805D1SE получило сертификацию от CMIIT. Многие считали, что новинку покажут в конце весны, но это оказалось не так. Сейчас же есть информация, что новый смартфон покажут уже 12 июня.

Дело в том, что в Сеть попал официальный плакат запуска смартфона Xiaomi Redmi 6, который упоминается в TENNA под указанным номером. Однако не известно, сколько смартфонов покажут именно в этот день Считается, что традиционно будут представлены все устройства из бюджетной и среднебюджетной линейки, а именно это Xiaomi Redmi 6A, Xiaomi Redmi 6 Pro и Xiaomi Redmi 6 Plus, а также просто Xiaomi Redmi 6.

В данный момент известно, что Xiaomi Redmi 6 получит дисплей с диагональю в 5,84 дюйма, разрешением Full HD+, то есть 2280 на 1080, а также с соотношением сторон 19,9. Сердцем смартфона станет процессор Qualcomm Snapdragon 625. Будет несколько версий Xiaomi Redmi 6, а именно с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ, 3 и 32 ГБ и 4 с 64 ГБ соответственно.

На задней крышке разместится сдвоенная камера со сканером отпечатков пальцев, а под ней будет мощный аккумулятор в целых 3900 мАч.