В России стартовали продажи бюджетного Honor 7A за 7 500 рублей

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Новинка обладает безрамочным дисплеем на 5,5 дюймов, 2 гигабайтами ОЗУ и 16 гигабайтами ПЗУ. Однако самое главное для такого устройства с современным дизайном – это его стоимость.

В России стартовали продажи Honor 7A. Он работает на 4-ядерном процессоре MediaTek MT6739 с тактовой частотой 1,5 ГГц. Оперативной памяти всего 2 гигабайта, а постоянной – 16 гигабайт. Дисплей имеет размер в 5,5 дюймов с соотношением сторон 18 на 9.

Основная камера Honor 7A обладает матрицей на 13 мегапикселей, а фронтальная – на 5 мегапикселей.

Всё железо бюджетного смартфона работает от аккумулятора в 3020 мАч и под управлением операционной системы Android 8.0 с фирменной оболочкой EMUI 8.0.

Однако фишкой Honor 7A стало не характеристики, как видно они у смартфона самые скромные. Самое главное это цена, ведь его можно купить всего за 7,5 тыс. рублей.