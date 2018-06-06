Новое устройство от Xiaomi за $10 отпугивает всех комаров

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В новинке содержится специальное вещество – тефлутрин. Он безопасный для человека, но опасен для этих надоедающих насекомых. Одного заряда девайса тефлутрином хватает на 720 часов работы. То есть по задумке его можно включать всё лето по 8 часов в день, лучше всего на ночь.

Новое устройство от Xiaomi называется Mijia Mosquito Repellent. Его можно купить всего лишь за $10. Новинка отпугивает всех комаров благодаря содержанию в ней специального противомоскитного вещества – тефлутрина.

Запаса тефлутрина хватает на 720 часов. По задумке разработчиков, Xiaomi Mijia Mosquito Repellent можно пользоваться целый месяц без остановки, или же всё лето, если включать устройство на 8 часов в день, то есть на ночь.

Примечательно, что в отпугивателе комаров есть таймер, с помощью которого можно настроить автоматическое включение и выключение устройства.