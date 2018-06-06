Смартфон Lenovo A5 предоставит все необходимое меньше чем за 100 долларов

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Во вторник компания Lenovo представила миру новую линейку этого сезона, состоящую из смартфонов K5 Note, Z5 и A5. С Lenovo Z5 получился скандальный конфуз и китайская компания была буквально «затюкана» экспертами. Оказалось, что почти все рекламные обещания оказались обманом и фикцией.

Зато смартфон Lenovo A5 предоставит неприхотливому владельцу все необходимое меньше чем за 100 долларов. Устройство может быть востребовано школьниками, студентами и любителями активного отдыха на природе, которые не решаться взять в поход более дорогое и хрупкое мобильное устройство. Из главных плюсов Lenovo A5 эксперты выделили довольно мощный аккумулятор емкостью 4000 мА•ч, а также наличие функции распознавания лица и дактосканера.

Дисплей с трендовыми параметрами 18:9, имеет диагональ 5,45 дюйма и покрыт прочным стеклом 2.5D. Управляет Lenovo A5 операционная система Android 8.1 Oreo с оболочкой ZUI 3.9. По мнению экспертов, эта модель Lenovo может составить конкуренцию бюджетному смартфону Honor 7A, который с сегодняшнего дня продается в России.