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Его представят на Стокгольмской технологической конференции Tech Fashion. Приложение будет работать на базе Google Assistant, когда его запустят в широкие массы, не сообщается.

H&M разработал голосового помощника для H&M Home, который даст людям консультацию касательно интерьера дома. Приложение будет функционировать на базе Google Assistant, но, когда его можно применить на практике, в компании не сообщают. Планируется его тестирование на отдельных рынках.

По мнению экспертов, на сегодняшний день H&M испытывает трудностями в области реализации, именно по этой причине предприятие вынуждено развивать новые технологии. К примеру, подбором ассортимента магазинов займется искусственный интеллект. Компания заявила о себе 71 год назад в Швеции и сейчас ее активной рабочей площадкой выступают многие государства.