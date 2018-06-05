В России начались продажи доступного смартфона Honor 7A

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Разработчики Huawei продолжают делать ставку на снижение себестоимости выпускаемых устройств, при этом, не снижая качества функционала. Такая стратегия уже помогла китайской компании занять лидирующие позиции в категории цена-качество.

В России начались продажи доступного по цене смартфона Honor 7A. В брендовых магазинах он предлагается по цене 7 тысяч 490 рублей. Корпус новинки имеет три варианта цветовой гаммы – черной, синей и золотистой, что не влияет на цену смартфона. IPS-дисплей имеет трендовые параметры 18:9, вошедшие в моду еще в конце прошлого сезона. Две камеры оснащены вспышками. Эксперты особо оценили аккумулятор емкостью 3020 мАч, который обеспечивает эксплуатацию в течение суток.

Управляет смартфоном Honor 7A операционная система Android 8.0 Oreo. Напомним, что учитывая риски, связанные с политическими отношениями США и Китая, компания Huawei начала разработки собственной операционной системы, которая будет использоваться во всех смартфонах компании. Также разработчики китайской компании должны скоро представить голосовой помощник, который будет "адекватнее" воспринимать действительность.