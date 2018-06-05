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Поклонники BlackBerry Key2 ожидают выхода полюбившегося гаджета в конце текущего года. Разработчики стараются удерживать в тайне все подробности нового устройства.

Выход нового гаджета всегда довольно ожидаемый процесс для потребителей, которые стараются следить за новинками и покупать самые новые модели. Большинство разработчиков старается держать выход новинок в секрете, но вот BlackBerry Key2 распространил качественное изображение смартфона с физической клавиатурой.

Известно, что новое устройство выглядит довольно презентабельно и должно понравиться любителям гаджетов с клавиатурой. После появления изображения телефона многие заметили, что он достаточно сильно похож на усовершенствованную версию KeyOne. Модель серо-черного цвета оборудована двойной камерой, одна из которых имеет 12 Мп, а другая – 8Мп. Для более качественного звука аппарат оборудован двумя динамиками, USB-C портом и разъемом для наушников.

Размер экрана новой модели составляет 4,5 дюймов, что идентично первому телефону данной серии, но он оборудован более мощным чипом - Snapdragon 660. Также модель имеет 6 ГБ ОЗУ, батарея на 3360 мАч и Android 8.1 Oreo. Официальная презентация устройства состоится 7 июня.