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Руководство корпорации проявляет к фантазиям своих разработчиков либерализм, в некоторых случаях, оборачивающийся реальной выгодой. Сотрудникам разрешается тратить часть рабочего времени на осуществление своих, даже самых, на первый взгляд, безумных проектов.

Очередной эксперимент закончился неудачей. В Google за два месяца не смогли научить искусственный интеллект готовить печенье, хотя при создании алгоритма были учтены все необходимые параметры. Однако компьютер, несмотря на четкое выполнение поставленных задач, не имеет одного важного свойства, а именно умение попробовать на вкус свое кулинарное произведение. ИИ честно старался, но все 60 партий выпечки были просто отвратительны.

Тогда разработчики прибегли к помощи специалистов популярной пекарни Bourke St Bakery, чтобы создать, наконец, шедевр, следуя профессиональным советам кондитеров. Дегустация показала, что из искусственного интеллекта образцовой домохозяйки не выйдет. Печенье напоминало смесь пирожного с пластмассой, глобальная доза кардамона вызывала позывы к чиханию. Тем не менее, сотрудники Bourke St Bakery остались довольны результатом, заявив, что еще не скоро потеряют работу из-за внедрения роботов.