Пользователи жалуются на сбои в работе Instagram по всему миру

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Более 10 тысяч отчетов о проблемах в работе Instagram зафиксировал аналитический сайт Downdetector.com 5 июня с 05:00 по 08:00 мск.

По всему миру возникли сбои в работе популярной соцсети. Пользователи жалуются на невозможность входа в аккаунт (33%) или загрузки новостной ленты (41%). Нормально воспользоваться Instagram не могут жители США, России, Европы и Японии.

Представители соцсети пока что никак не ответили на массовые жалобы пользователей. К слову, РФ и Европа уже страдали от неполадок в работе Instagram в конце мая. Тогда проблема разрешилась в течение суток.