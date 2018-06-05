Инженеры РФ разработали градусник с Bluetooth

Сегодня, 08:29

Научно-производительное объединение «Орион» презентовало цифровые термометры, способные синхронизироваться со смартфонами.

В рамках проекта «Термоскан» отечественные инженеры разработали градусник с Bluetooth, измеряющий температуру тела с погрешностью всего 0,2 градуса Цельсия. На замер и передачу полученных данных смартфону устройство «Ориона» затрачивает всего секунду времени.

Главное достоинство градусника с Bluetooth от специалистов РФ – компактность. Ребенок может спасть с «Термосканом» без малейшего дискомфорта, а родители – отслеживать температуру его тела в реальном времени. Получив пороговое значение, смартфон оповестит о росте температуры. К слову, суперсовременный термометр для детей выполнен в двух моделях: с дисплеем и без.

«Орион» намерен активно вкладываться в российский рынок термометров, ведь сейчас он на 93% состоит из импортных товаров. «Термоскан» уже начал собираться первые хвалебные отзывы от работников медицинской сферы.