Минобороны создаст сеть облачных хранилищ для «военного интернета»

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Сложная международная обстановка и «натянутые» отношения с США заставляют российских военных пересмотреть систему работы с компьютерным обеспечением. Для разработки сверзащищенного аналога iCloud из бюджета выделено 390 миллионов рублей.

Министерство обороны создаст сеть облачных хранилищ для «военного интернета», который будет работать в автономном режиме. По всей территории Российской Федерации будут распределены центры по обработке данных, причем, с максимальной устойчивостью ко всем потенциальным угрозам внешнего воздействия. Центры соединятся с «военным интернетом».

Система уже прошла закрытое тестирование и через два года предполагается ее развертывание по всем военным округам России. В настоящее время Южный военный округ уже имеет специализированный программный центр. Минобороны намерено усилить подготовку военнослужащих, специалистов по IT-технологиям. Ранее сообщалось, что армия Канады намерена просить у правительства значительные средства на обеспечение кибербезопасности для своей военной техники, в частности танков последних модификаций.