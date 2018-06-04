Стартовали продажи возрождённого легендарного "бабанафона" из "Матрицы"

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Гаджет Nokia 8110 4G уже презентовали, но россияне смогут приобрести его лишь к концу июня, о чем сообщают специалисты. Известно, что за бюджетную версию телефона с доступом к 3G и 4G покупателю нужно потратить меньше 100 евро, что привлечет внимание многих пользователей.

Продажи возрождённого легендарного "бананафона" из "Матрицы" уже стартовали, но пока только в Сингапуре. Гаджет появится на прилавках во Франции, Италии, Германии, а также Испании, начальная цена устройства составит примерно 73 доллара, что равняется 4500 рублей.

По данным компании, Nokia 8110 4G получила 2-ядерный чипсет Snapdragon 205, 512 Мб внутренней и 4 Гб памяти на носителе, а также Wi-Fi, Bluetooth и аккумулятор объемом 1500 мАч. Киноманам "бананафон" запомнился из фильма "Матрица", где им пользовался Нео. Обновленный девайс доступен в черной и желтой расцветке, и остался таким же изогнутым, чем похож на экзотический фрукт.