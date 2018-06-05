Nokia: Скоро выйдет такой смартфон, который захочет приобрести каждый

Сегодня, 06:30

Финская фирма HMD Global уже несколько лет выпускает телефоны под именем Nokia.

Сегодня стало известно, что компания планирует выпустить такой смартфон, который придется по вкусу каждому. Новый смартфон основан на Snapdragon 710, но стоить будет как обычный бюджетный телефон. По мнению создателей, на данный момент востребованы не популярные смартфоны, а обычные телефоны с хорошей камерой и большим экраном. Большинство просто переплачивает за бренд и ненужные составляющие.

Телефон будет работать на оригинальной ОС от Google без каких-либо изменений со стороны производителя. Аппарат будет иметь двойную камеру, объемную память, а также две сим-карты. За счет специального приложения, пользователи смогут покупать товар с помощью смартфона по безналичному расчету. Важно подчеркнуть, что Nokia выпустит телефон именно на международный уровень, а не только в Китае, как это часто бывает.