«Цифровые помощники» Amazon Alexa и Google Assistant появятся на Xbox One

Сегодня, 03:30

Производители компании Microsoft решили порадовать владельцев консоли и уже добавили в тестовую версию программного обеспечения новые возможности. Сообщается, что благодаря обновлениям синхронизировать гаджет можно будет и с «умными колонками».

В меню на Xbox One появятся «цифровые помощники» Amazon Alexa и Google Assistant, об этом рассказали пользователи, которые получили возможность протестировать нововведение. Однако, подробности о спектре действия функций и всех возможностях голосовых помощников пока не раскрываются.

Специалисты отметили, что корпорация именно таким методом попытается компенсировать потребителям отсутствие голосового управления Kinect, поддержка которого прекратилась ранее. Запустить помощников можно будет всем владельцам Xbox One через меню Kinect & Devices, обновление с новыми функциями появится уже скоро.