В рамках Startup Village состоялась презентация мобильного оператора Easy4

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31-е мая отметилось началом работы уникального мобильного оператора Easy4 в Российской Федерации и на территории других стран.



Его широкие возможности были представлены аудитории на площадке ИЦ «Сколково». Именно там по первое июня включительно проходила конференция Startup Village, являющаяся важнейшим мероприятием для высокотехнологичных компаний из РФ и стран СНГ.



В основе работы Easy4 лежат уникальные телекоммуникационные технологии, разработанные экспертами резидента Фонда «Сколково» в лице «Интерсата». С помощью этого оборудования можно использовать мощности других операторов связей. Объем инвестиций в проект, как ожидается, составит порядка 900 миллионов рублей.



Абоненту Easy4 гарантируется высококачественная связь благодаря гибкому подключению сим-карты к другим сетям. В настоящее время новинка работает с несколькими российскими и зарубежными операторами. Технология Multi-IMSI способствует созданию международной сети без тарификации роуминга.



Специалисты мобильного оператора Easy4 занимаются подготовкой ряда тарифов для отдельных категорий клиентов. В частности, особый тариф предлагается иностранным гражданам, приезжающим в Россию с целью посещения массовых мероприятий. Для крупных компаний-представителей корпоративного рынка будут предоставлены другие тарифы, которая наверняка понравятся их сотрудникам и членам их семей. Также Easy4 подготовил предложение для туристов и людей, которые часто ездят по деловым целям в другие страны. В рамках этого пакета услуг им сохраняют привычный номер, гарантируют бесплатные входящие звонки, а оплату исходящих вызовов и интернета — по «домашним» тарифам. Если подключаться к Easy4 в нашей стране, можно спокойно перенести свой номер от другого оператора. Следует отметить, что проект находится в стадии переговоров с представителями авиатранспортной отрасли, сфер гостиничного бизнеса, логистики, финансового сектора и пр. Ожидается, что они будут принимать участие в продвижении Easy4 через специальную дистрибьюторскую сеть.



Комментируя событие, Максим Жаренов (директор Фонда «Сколково») заявил, что новый мобильный оператор Easy4 является одним из самых современных и технологичных проектов на телекоммуникационном рынке мира. Все благодаря созданной специалистами «Интерсата» уникальной сервисной платформе. Генеральный директор «Интерсата» Сергей Малышкин в своем комментарии к новости отметил, что целью Easy4 является создание общего пространства без роуминга для всего мира.