AdSense окончательно изменил подход к подсчету показов

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Информация появилась после подсчета показов в конце весны этого года. После этого метрики Google AdSense обновили. Новые правила просмотров и показов действуют со вчерашнего дня.

Google AdSense перепрофилировал опции сервиса. Об этом говорится в официальном сообщении компании-разработчика. Примечательно, что ранее число закачанных показов отображалось на панеле, а теперь будут активны к рейтингу выполненные. Изменение вступило в силу 3 июня 2018 года.

Сейчас в Google AdSense под «показом» во всех случаях понимается скачанный показ. Пользователи Google AdSense позитивно оценили нововведение. Точнее возвращение к истокам. Данный вариант подходит в большинстве случаев пользования сервисом.