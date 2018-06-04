DataRobot позволяет аналитикам-«чайникам» строить прогнозирующие модели

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Американская компания Data Science упростила жизнь бизнес-аналитикам без знания машинного обучения и программирования, презентовав платформу AutoML для построения интеллектуальной аналитики за короткий промежуток времени.

DataRobot была разработана в 2012 году в Бостоне (США) Джереми Ачином и Томом Годоем. Оба программиста имеют большой опыт работы с моделями AutoML и науками о данных. На последнем этапе инвестирования проект Data Science получил $54 млн от компании New Enterprise Associates (NEA). Ранее американские разработчики привлекли $111,4 млн от вкладчиков в лице Accomplice, NEA, IA Ventures и Intel.

DataRobot на платформе AutoML модернизирует ИИ, привносит в бизнес интеллектуальную аналитику и позволяет аналитикам-«чайникам» строить прогнозирующие модели за короткий промежуток времени. Специалист, знакомый с основными инструментами бизнес-аналитики, может использовать AutoML для создания и развертывания высокотехнологичных моделей машинного обучения. Опытные эксперты могут пойти дальше, углубившись в настройки и оптимизацию моделей.

Платформа DataRobot развилась в течение последних нескольких лет, дабы использовать преимущества инноваций в сфере интеллектуальной аналитики. Компании могут выбирать программное обеспечение как в общедоступном облаке, так и в локальном центре обработки данных. Хост-версия, именуемая облачной платформой DataRobot, в настоящее время работает на Amazon Web Services (AWS). Data Science утверждает, что клиенты построили более 500 млн моделей в DataRobot Cloud на AWS.

Также DataRobot предоставляет высший уровень пользовательского интерфейса для создания моделей машинного обучения. Всего за шесть шагов предприятия могут развертывать аналитическую службу в режиме реального времени, поддерживаемую точной моделью машинного обучения. Проект начинается с загрузки набора данных на платформу, которая принимает входные данные из файла, удаленный URL-адрес, источник данных JDBC или HDFS.

После того, как набор сведений попадаюе внутрь, платформа отображает схему, предлагая соответствующие типы данных для каждой функции. Бизнес-аналитики и ученые могут выполнять исследовательскую работу по анализу сведений о «проглотившемся» наборе данных. В завершении анализа, экспертам нужно выбрать целевую метку, которая будет предсказана моделью.