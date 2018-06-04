«Билайн» запустил маркетплейс с ассистентом-ботом «Марком»

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«Рамблер-Касса», Instamart и Yclients помогли «ВымпелКому» открыть платформу электронной коммерции с машинным обучением, позволяющую упрощать себе жизнь, к примеру, покупать билеты и заказывать продукты.

Технологичность станет главной особенностью нового проекта «Билайна». Оператор запустил маркетплейс с ассистент-ботом «Марком», управляющимся командными клавишами «Забронировать», «Заказать» и прочими. Скачать программу можно в приложении «Мой Билайн». Эксперты прогнозируют проекту успех, ведь интернет-магазином оператора пользуются 1,3 млн человек.

«МегаФон» и «МТС» выдвинули «ВымпелКому» предложения по скидкам, параллельно намереваясь открыть собственные маркетплейсы. К слову, в «Марка» вложились «Рамблер-Касса», Instamart и Yclients.